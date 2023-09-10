انت الأن تتابع خبر سعر سبيكة ذهب 20 جرام btc اليوم الاحد 10 سبتمبر.. الهبوط سائد في الصاغة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هبط سعر سبيكة ذهب 20 جرام btc اليوم الاحد 10 سبتمبر 2023 في كل محلات الصاغة المنتشرة بكل المحافظات، وهو من أكثر المعادن النفيسة الذي يبحث عنها ويريدها الجميع،حيث أن السبائك من أهم الاستثمارات التي توجد في كل محلات الصاغة التي تنتشر بكل المحافظات، ويريد أن يحصل عليها الجميع في كل مكان.

سعر سبيكة ذهب 20 جرام btc اليوم

ويشهد سعر سبيكة ذهب 20 جرام btc اليوم الاحد انخفاض بشكل كبير، وهي من الأشياء التي تفتح المجال أمام كل المستثمرين والمواطنين الذين يريدون بيعه وشرائه باستمرار، حيث أنه من أهم المعادن التي توفر مكاسب كبيرة خاصة في ظل ارتفاع الذهب كثيراً في السنوات الماضية.

وصل سبيكة الذهب 20 جراماً اليوم نحو 49.300 جنيه.

سعر سبيكة ذهب 10 جرام اليوم

وأما عن سعر سبيكة الذهب الـ 10 جرام اليوم فهو انخفض كثيراً في كل محلات الصاغة التي توجد بجميع المحافظات، حيث أنها من أهم وأكثر الأشياء الأساسية التي لا يمكن الأستغناء عنها، وذلك لأنه يوجد عدد كبير من الجرامات والأعيرة المختلفة التي يريدها الجميع وكل المستثمرين والمواطنين الذين يريدون شراء منها كميات كبيرة في كل الأوقات.

انخفض سعر سبيكة الذهب 10 جرامات اليوم لـ 24650 جنيهاً.

أسعار سبائك الذهب اليوم

وانخفض بشكل كبير أسعار سبائك الذهب اليوم في كل المحافظات ومحلات الصاغة التي تنتشر بجميع المحافظات، حيث أنه يوجد منه كميات كبيرة أمام كلاً من يريدون شرائه وبيعه في كل المحلات المخصصة لبيع الذهب، ويتحكم فيه سعر الذهب الذي ينتشر في كل الأماكن، وهو يتحدد على حسب سعر الذهب الذي يتم الإعلان عنه من خلال البورصة بشكل يومي.

وصل سعر سبيكة الذهب 1 جرام اليوم لـ 2465 جنيها.

هبط سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام اليوم لـ 6162 جنيها.

سجل سعر سبيكة الذهب 5 جرامات اليوم لـ 12325 جنيها.

جاء سعر سبيكة الذهب 31.1 جرام اليوم عند 76661 جنيهًا.

انخفض سعر سبيكة الذهب 50 جراما اليوم عند 123250 جنيها.

بينما وصل أيضاً سعر سبيكة الذهب 100 جرام اليوم عند 804760 جنيها.

ثبت سعر سبيكة الذهب نصف كيلو اليوم لحوالي 1.232.500 جنيه.