انت الأن تتابع خبر ألمانيا: 10 ملايين يورو للاجئين بالأردن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة وحكومة ألمانيا بشكل مشترك عن خطوة هامة تمثلت بالمساهمة بـ 10 ملايين يورو لضمان استمرارية المساعدات الغذائية للاجئين الأكثر احتياجا في الأردن.



وبحسب البرنامج، فإن المساهمة الألمانية البالغة 10 ملايين يورو تأتي في الوقت المناسب لتجنب قطع المساعدات الغذائية في شهر تشرين أول/ أكتوبر المقبل عن 410,000 لاجئ مستفيد من سوريا وبلدان أخرى يعيشون في جميع أنحاء المملكة، بذلك، تصل مساهمات ألمانيا لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن لدعم الاستجابة الإنسانية إلى 50 مليون يورو (54 مليون دولار أميركي) في عام 2023 وحده.



وقال القائم بالأعمال في السفارة الألمانية في عمّان، فلوريان ريندل: "باعتبارها ثاني أكبر جهة مانحة ثنائية للاستجابة للأزمة السورية، تبقى ألمانيا ملتزمة بدعم اللاجئين والدول المضيفة. نحن سعداء لأن مساهمتنا ستساعد على تجنب انقطاع المساعدات الغذائية التي تشتد الحاجة إليها للعائلات اللاجئة الأكثر ضعفا في الأردن".



وأضاف "نحن نقدّر بشدة الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية وشركاؤنا في المجال الإنساني مثل برنامج الأغذية العالمي في تلبية احتياجات اللاجئين في الأردن".



وقال ألبرتو كوريا مينديز، المدير القطري والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن: "نحن ممتنون لهذه المساهمة الحيوية من ألمانيا، والتي وصلت في مرحلة حرجة حيث كان البرنامج يواجه سيناريو تعليق المساعدات الغذائية نتيجة نقص حاد في التمويل".



وأضاف مينديز "نحن نعتمد على دعم المانحين الآن أكثر من أي وقت مضى".



ووفق البرنامج، "وحتى مع هذا الدعم المالي السخي، لا يزال برنامج الأغذية العالمي في حاجة ماسة إلى 10 ملايين دولار أميركي لتجنب وقف المساعدات للاجئين في تشرين الثاني. ويعد هذا التمويل أمرا بالغ الأهمية لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية الشهرية بمستوياتها المنخفضة الحالية حتى نهاية العام".



وقال البرنامج، إنه "بفضل ألمانيا والجهات المانحة الأخرى، قام برنامج الأغذية العالمي بتحويل 108 ملايين دولار أميركي إلى أكثر من 465,000 لاجئ من خلال المساعدات النقدية الشهرية بين كانون الثاني /يناير وأيلول/ سبتمبر 2023، مما يتيح للاجئين تغطية احتياجاتهم الغذائية الأساسية ونفقاتهم اليومية، حيث تعد ألمانيا ثاني أكبر جهة مانحة لبرنامج الأغذية العالمي على مستوى العالم وواحدة من أكبر الجهات المانحة لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن".