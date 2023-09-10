نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب إلى 1305 وفيات و1832 جريحا من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 10 سبتمبر 2023 12:12 مساءً - دوت الخليج – أعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 1305 وفيات و1832 جريحا، فيما أعلن الملك محمد السادس الحداد الوطني 3 أيام.

وكان بيان سابق للوزارة قد حدد مركز الزلزال، الذي بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر، في إقليم الحوز جنوب غربي مدينة مراكش، وأعقبته مئات الهزات الارتدادية، التي ألحقت أضرارا بالمباني من قرى جبال الأطلس إلى مدينة مراكش التاريخية.

وأعلن الملك محمد السادس الحداد الوطني 3 أيام مع تنكيس الأعلام، عقب الزلزال المدمر.

وذكر الديوان الملكي، في بيان، أن الملك ترأس اجتماعا مخصصا لبحث الوضع في المملكة في أعقاب الزلزال، ووجه بتعزيز فرق البحث والإنقاذ والوسائل اللازمة لتسريع إنقاذ وإجلاء الجرحى.

كما وجه العاهل المغربي بتشكيل لجنة وزارية لوضع برنامج عاجل لإعادة تأهيل وإعمار المناطق المتضررة، إضافة إلى تزويد هذه المناطق بالماء الصالح للشرب وتوزيع حصص غذائية وخيام وأغطية على المنكوبين.

ووجه الملك المغربي أيضا بالتكفل الفوري بجميع الأشخاص الذين أصبحوا بدون مأوى جراء الزلزال، لاسيما في ما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية، إلى جانب “فتح حساب خاص لدى الخزينة وبنك المغرب بهدف تلقي المساهمات التطوعية للمواطنين والهيئات الخاصة والعمومية”.

وقال الديوان الملكي إن الملك محمد السادس وجه كذلك “بالتعبئة الشاملة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن بجميع مكوناتها من أجل تقديم الدعم” للمواطنين في المناطق المتضررة.

واستيقظ المغرب اليو مالسبت على هول الصدمة والهلع غداة هزة أرضية بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، بحسب ما ذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، مشيرا إلى أن مركزها يقع في إقليم الحوز، جنوب غربي مدينة مراكش التي تعتبر مقصدا سياحيا كبيرا.

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص تعازيه إلى “الشعب المغربي الشقيق وأخي جلالة الملك محمد السادس” في ضحايا الزلزال المروع، وتمنياته الخالصة للمصابين بسرعة الشفاء.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تضامن مصر، حكومة وشعبًا، مع الأشقاء في المغرب.