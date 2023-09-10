نعرض لكم الان تفاصيل خبر إغلاق 4 موانئ نفطية في ليبيا 3 أيام بسبب إعصار متوقع من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 10 سبتمبر 2023 01:09 مساءً - – قال مهندسان بقطاع النفط لرويترز إن أربعة موانئ نفطية رئيسية في ليبيا، هي رأس لانوف والزويتينة والبريقة والسدرة، ستغلق اعتبارا من مساء يوم السبت لمدة ثلاثة أيام بسبب إعصار متوقع.

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