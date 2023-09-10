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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. معدل التضخم لأسعار المستهلكين بمدن مصر يرتفع إلى… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 10 سبتمبر 2023 01:09 مساءً - تسارعت وتيرة ارتفاع التضخم في مصر خلال شهر اغسطس الماضي، حيث سجل ارتفاعا جديداً في المدن ليصل الى 37.4% على أساس سنوي مقارنة مع 36.5% في يوليو وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في أغسطس 1.6%، انخفاضا من 1.9 في يوليو.
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