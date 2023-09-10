مال وأعمال

الجيوشي للصلب تسعى للاستحواذ على مصنع بيليت

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الجيوشي للصلب تسعى للاستحواذ على مصنع بيليت من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 10 سبتمبر 2023 02:10 مساءً - إسلام سالم _ قال إسلام الجيوشي، المدير التنفيذي لمجموعة الجيوشي للصلب إن المجموعة تقدمت بعدة عروض لإحدى الشركات الحكومية المالكة لمصنع إنتاج خام الحديد «البيليت»، تضمن الاستحواذ على المصنع أو اقتناص كامل طاقته الإنتاجية، متوقعًا انتهاء الشركة الحكومية من دراسة تفاصيل العرض بنهاية 2023.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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