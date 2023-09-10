نعرض لكم الان تفاصيل خبر الجيوشي للصلب تسعى للاستحواذ على مصنع بيليت من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 10 سبتمبر 2023 02:10 مساءً - إسلام سالم _ قال إسلام الجيوشي، المدير التنفيذي لمجموعة الجيوشي للصلب إن المجموعة تقدمت بعدة عروض لإحدى الشركات الحكومية المالكة لمصنع إنتاج خام الحديد «البيليت»، تضمن الاستحواذ على المصنع أو اقتناص كامل طاقته الإنتاجية، متوقعًا انتهاء الشركة الحكومية من دراسة تفاصيل العرض بنهاية 2023. هذا المحتوى للمشتركين فقط

دخول اشتراك

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيوشي للصلب تسعى للاستحواذ على مصنع بيليت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.