نعرض لكم الان تفاصيل خبر خلف الحبتور: استعداد كامل لتنفيذ مشروعات بالتعاون مع الصندوق… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 10 سبتمبر 2023 02:10 مساءً - إسلام سالم _ كشف رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور عن استعداده الكامل لتنفيذ أي مشروعات بالتعاون مع صندوق مصر السيادي طالما ستعود بالنفع على الجانبين. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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