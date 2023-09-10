التنمية الصناعية تخصص 936 قطعة أرض لعدد 613 مشروعا…

دبي - احمد فتحي في الأحد 10 سبتمبر 2023 03:12 مساءً - كشف المهندس محمد عبد الكريم ، رئيس هيئة التنمية الصناعية ، خلال استعراضه لتقرير حصاد إنجازات الهيئة خلال عام، عن عدة أرقام غير مسبوقة وتقدم كبير في معدلات الاستثمار الصناعي.

وأظهر التقرير قيام الهيئة بتخصيص أراضي صناعية لعدد 613 مشروعًا خلال عام 2022/2023 مقارنة بـ 77 مشروعًا خلال العام السابق له، وبنسبة نمو 696% ، ما يعادل 7 أضعاف عدد المشروعات خلال نفس الفترة.

كما تم تخصيص 936 قطعة أرض خلال نفس العام مقارنة بـ 150 قطعة أرض خلال عام 2021/2022 ، بنسبة نمو 524% .

ولفت عبدالكريم إلى أن العائد المتوقع من مجمل المشروعات التي تم تخصيص أراضٍ صناعية لها خلال عام يتمثل في استثمارات متوقعة تقدر بـ 41 مليار جنيه، كما أنه من المنتظر أن توفر 47 ألف فرصة عمل.

وأشار رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى أن ذلك يعد ثمرة جهود مكثفة لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة وتطوير آليات التخصيص من خلال إعادة تفعيل الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي بصورة مميكنة، والحجز والتقدم أونلاين من أي مكان بالعالم وبتيسيرات كبيرة، بجانب أعمال لجنة تخصيص الأراضى برئاسة الهيئة وعضوية الجهات صاحبة الولاية للبت في طلبات المستثمرين وتخصيص الأراضي لها ووفق معايير و آلية تتميز بالشفافية المطلقة.

أوضح أن الهيئة تقدم الدعم المالي والإشراف الفني على أعمال ترفيق ورفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية بالمحافظات المختلفة حيث تم ضخ ما يقرب من 5 مليار جنيه، وذلك في محافظات بني سويف وأسيوط والدقهلية والمنيا والقليوبية والأقصر والبحيرة والإسماعيلية للارتقاء بتنافسية تلك المناطق ودعم التنمية المستدامة بها.

وأعلن عبدالكريم نجاح المناطق الصناعية في جذب استثمارات اجنبية مباشرة (FDI) ، عبر مايقرب من 25 شركة عالمية كبرى من 12 دولة ، مما يسهم في توفير قرابة 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف أن التقرير أظهر أنه تم منح تيسيرات لـ 1301 مشروع خلال عام، لمساعدتهم في الانتهاء من إثبات الجدية على الأراضي المخصصة، في إطار مساعي الهيئة لدعم المشروعات الإنتاجية الصناعية ومساندتها في مواجهة التحديات ورفع الأعباء عنها، بهدف دعم وتعميق الصناعة المحلية.