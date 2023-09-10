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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزيرة التخطيط: 7 شركات محلية وعالمية تقدمت للاستحواذ على حصة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 10 سبتمبر 2023 03:12 مساءً - قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك سبع شركات محلية وعالمية تقدمت للاستحواذ على حصة من الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)،
وأوضحت هالة السعيد في تصريحات لـCNBC عربية، إنها تتوقع الانتهاء من إجراءات الطرح بحلول نوفمبر المقبل.
وكانت شركة طاقة عربية أعلنت الشهر الماضي أنها تقدمت بعرض غير ملزم لشراء حصة في محطات وطنية التابعة للحكومة المصرية، وتم دعوتها للبدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة.
تأهيل 4 شركات جديدة ضمن صندوق ما قبل الطروحات تمهيداً لعملية الطرح
كما أشارت السعيد إلى أنه يجرى تأهيل 4 شركات جديدة ضمن صندوق ما قبل الطروحات تمهيداً لعملية الطرح.
من جهة أخرى، قالت وزيرة التخطيط إن الاقتصاد المصري سينمو بأقل من 4% في العام المالي 2022-2023
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