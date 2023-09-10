نعرض لكم الان تفاصيل خبر إيجبشيان للسياحة: المستثمر المحلي يواجه صعوبة في اقتناص… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 10 سبتمبر 2023 04:16 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال حسام هزاع، عضو الاتحاد العام المصري للغرف السياحية ورئيس مجلس إدارة شركة إيجبشيان، إن أبرز آليات تحفيز مناخ الاستثمار بالمقاصد السياحية هو حصول المستثمر بالقطاع علي أراضٍ بسعر مناسب، بجانب تقديم إعفاءات ضريبية للمستثمرين سواء المصريون أو الأجانب. هذا المحتوى للمشتركين فقط

دخول اشتراك

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيجبشيان للسياحة: المستثمر المحلي يواجه صعوبة في اقتناص… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.