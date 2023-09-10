نعرض لكم الان تفاصيل خبر ترافكو للسياحة: خفض فوائد التمويلات البنكية ضروري لزيادة جذب… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 10 سبتمبر 2023 04:16 مساءً - شريف ناصر _ قال حامد الشيتي، رئيس مجموعة ترافكو للسياحة، إن آليات تحفيز مناخ الاستثمار بالمقاصد السياحية التي يجب إقرارها خلال الفترة المقبلة، تكمن في تخفيض فوائد قروض البنوك لصالح المستثمرين بالقطاع، بجانب تفعيل مبادرة تمويلية بفوائد ميسرة، لتجديد الفنادق وتنفيذ منشآت فندقية جديدة لتشجيع المستثمر على دخول القطاع السياحي. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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