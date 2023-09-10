نعرض لكم الان تفاصيل خبر إمكو للسياحة: صعوبة تطبيق آليات تحفيز مناخ الاستثمار… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 10 سبتمبر 2023 07:08 مساءً - شريف ناصر _ قال إلهامي الزيات رئيس مجلس إدارة شركة إمكو للسياحة إن هناك صعوبة في تطبيق آليات تحفيز مناخ الاستثمار بالمقاصد السياحية خلال الفترة الحالية، نظرًا لارتباطها باسترجاع الثقة بين شركات السياحة في القطاع الخاص، والقطاع السياحي عمومًا. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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