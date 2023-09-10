نعرض لكم الان تفاصيل خبر عضو غرفة شركات السياحة: جذب المستثمرين يحتاج إلى تسهيلات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 10 سبتمبر 2023 09:12 مساءً - فاطمة أبوزيد _ أكد مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة على ضرورة تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية لجذب المستثمر في القطاع السياحي، بجانب عدم إلزام المستثمر بدفع رسوم إدارية للدولة بهدف تحسين مناخ الاستثمار بالمقاصد السياحية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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