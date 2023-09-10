نعرض لكم الان تفاصيل خبر رامي فايز: أهمية مراجعة الرسوم المفروضة على المنشآت الفندقية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 10 سبتمبر 2023 10:08 مساءً - شريف ناصر _ أكد رامي فايز، عضو غرفة المنشآت الفندقية في البحر الأحمر، ونائب رئيس جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم، أن أبرز آليات تحفيز مناخ الاستثمار بالمقاصد السياحية تتضمن رفع كفاءة البنية التحتية للمرافق الخاصة مثل أماكن الاستراحات بالمقاصد السياحية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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