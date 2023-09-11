نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. ضرورة إطلاق حزمة محفزات جديدة لقطاع السياحة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 11 سبتمبر 2023 09:12 صباحاً - فاطمة أبوزيد وشريف ناصر _ اتفق خبراء قطاع السياحة على أهمية إطلاق حزمة تسهيلات للمستثمرين، بهدف خلق مناخ استثماري جيد بالقطاع السياحي، مشيرين إلى ضرورة خفض الرسوم الضريبية والإدارية المفروضة على المستثمرين بجانب تفعيل منظومة النافذة الواحدة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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