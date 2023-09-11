انت الأن تتابع خبر تراجع على أسعار النفط عالميا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، حيث أثرت المخاوف الاقتصادية في الصين على توقعات الطلب على الوقود على الرغم من أن خام برنت ظل فوق 90 دولارا للبرميل، مدعوما بشح الإمدادات بعد أن مددت السعودية وروسيا التخفيضات.ووفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية، تراجع خام برنت 49 سنتا أو ما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 90.16 دولار للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 86.77 دولار للبرميل، منخفضا 74 سنتا، أو 0.9 بالمئة.