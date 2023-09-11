لافروف: روسيا ستعود إلى اتفاق الحبوب بمجرد تنفيذ جميع شروط…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 11 سبتمبر 2023 01:13 مساءً - – قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للصحفيين يوم الأحد إن بلاده ستعود إلى اتفاق توريد الحبوب عبر البحر الأسود “في نفس اليوم” الذي تُنفذ فيه شروط موسكو المتعلقة بصادراتها من الحبوب والأسمدة إلى الأسواق العالمية.

انسحبت روسيا من الاتفاق في يوليو بعد عام من سريانه بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا، إذ شكت من أن صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة تواجه عقبات إلى جانب عدم وصول كمية كافية من الحبوب الأوكرانية إلى البلدان التي تحتاج إليها.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي يوم الأحد، بعد حضوره قمة دول مجموعة العشرين في نيودلهي على مدى يومين، “عندما تُنفذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة العقبات أمام صادراتنا من الحبوب والأسمدة، سنعود في اليوم نفسه إلى التنفيذ الجماعي للشق الأوكراني من مبادرة البحر الأسود”.

وتعارض أوكرانيا فكرة تخفيف العقوبات على روسيا من أجل إحياء اتفاق تصدير الحبوب.

وأضاف لافروف “لم يتعهد أحد، بمن فيهم (الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو) جوتيريش،” بإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام المدفوعات المالي العالمي سويفت، مشيرا إلى أن وحدة البنك في لوكسمبورج ليس لديها ترخيص لإجراء العمليات المصرفية وتخطط للإغلاق.