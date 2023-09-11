الخارجية: إتمام إثيوبيا الملء الرابع لخزان سد النهضة انتهاك…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 11 سبتمبر 2023 01:13 مساءً - دوت الخليج – وصفت وزارة الخارجية إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة بأنه “انتهاك لإعلان المبادئ” الموقع عام 2015، فيما أشارت إلى النهج الأحادي، وما ينتج عنه من آثار سلبية، يضع “عبئا على مسار المفاوضات”.

وأعلن رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، صباح اليوم الأحد، اكتمال عملية الملء الرابع لسد النهضة، وذلك بعد نحو 3 أسابيع على استئناف المفاوضات بين الدول الثلاث.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان مساء اليوم، أنه “اتصالا بما أعلن عنه يوم الأحد 10 سبتمبر الجاري حول إتمام إثيوبيا عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة، فإن ذلك يعد استمرارا من جانب إثيوبيا في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي قبل الشروع في عملية الملء”.

وأضافت الخارجية المصرية أن “اتخاذ اثيوبيا لمثل تلك الإجراءات الأحادية يعد تجاهلا لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنها المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي”.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا النهج، وما ينتج عنه من آثار سلبية، “يضع عبئا على مسار المفاوضات المستأنفة، والتي تحدد 4 أشهر للانتهاء منها، والمعقود الأمل في أن تشهد جولتها القادمة المقرر عقدها في أديس ابابا، انفراجة ملموسة وحقيقية على مسار التوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد”.