مال وأعمال

ليماك التركية تفوز بمناقصة قيمتها 764 مليون دولار لإنشاءات…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ليماك التركية تفوز بمناقصة قيمتها 764 مليون دولار لإنشاءات… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 11 سبتمبر 2023 02:10 مساءً - – أعلنت الجريدة الرسمية الكويتية يوم الأحد ترسية مناقصة قيمتها 236 مليون دينار(764.87 مليون دولار) على شركة ليماك التركية للقيام بإنشاءات في مطار الكويت الدولي.

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وتتعلق المناقصة “بإنشاء وإنجاز وتأسيس وصيانة الحزمة رقم 3 لمواقف وممرات الطائرات والمباني الخدمية لمبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (المبنى 2)”.

وفازت الشركة التركية بالمناقصة رغم أنها عرضت خامس أقل الأسعار.

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وقالت الجريدة الرسمية إن المتنافسين الآخرين الذين تقدموا بعطاءات أقل سعرا استُبعدوا “لعدم مطابقتهم للشروط والمواصفات”.

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ولابد أن يوافق ديوان المحاسبة الكويتي على الترسية لكي تصبح نهائية.

ومن المتوقع أن يؤدي افتتاح مبنى الركاب الجديد البالغ كلفته 4.34 مليار دولار إلى مضاعفة قدرة مطار الكويت ثلاث مرات لتصل إلى 25 مليون مسافر سنويا.

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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