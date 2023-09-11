انت الأن تتابع خبر ارتفاع سعر الذهب بسبب تراجع الدولار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مدعومة بتراجع الدولار، وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي قد تجعل مجلس الاحتياطي الاتحادي يميل لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

وبحسب وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، قفز الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1927.39 دولار للأوقية، كما صعدت العقود الأميركية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1950.80 دولار.

وارتفعت الفضة 0.7 بالمئة إلى 23.07 دولار للأوقية، والبلاتين 0.7 بالمئة إلى 898.55 دولار بعد تراجعه 7 بالمئة الأسبوع الماضي، وارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1206.21 دولار.