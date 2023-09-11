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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس السيسي يؤكد تضامن مع ليبيا ويعزي في ضحايا العاصفة من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 11 سبتمبر 2023 09:12 مساءً - دوت الخليج – أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص تعازيه للأشقاء بليبيا في ضحايا العاصفة التي ضربت البلاد.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، تضامن مصر، حكومة وشعبًا، مع أشقائنا في مصابهم الأليم، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، وأن تمر هذه الأزمة سريعًا بوحدتهم معا.
وصرح وزير الداخلية في الحكومة الليبية عصام أبوزريبة، مساء اليوم، أن عدد القتلى تجاوز الألفين، مشيرا إلى أن المفقودين الذين جرفتهم السيول بالآلاف نحو البحر.
ووجه أبوزريبة، اليوم الاثنين، نداء استغاثة لكل المنظمات الدولية والمحلية بتقديم يد العون، بحسب مراسل “العربية/الحدث”.
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