مال وأعمال

أردوغان يحث على التحلي بالصبر لحين تراجع التضخم في تركيا

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أردوغان يحث على التحلي بالصبر لحين تراجع التضخم في تركيا من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 11 سبتمبر 2023 09:12 مساءً - – نقلت صحيفة خبر ترك ووسائل إعلام تركية أخرى عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله يوم الاثنين إن بلاده لا بد أن تتحلى بالصبر مع سعيها لخفض التضخم بالنظر إلى التأثير المتأخر الذي سيظهر لاحقا لتشديد السياسات النقدية.

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وذكر أردوغان خلال حديثه مع صحفيين في طريقه إلى تركيا عائدا من قمة مجموعة العشرين في الهند أنه يأمل في رؤية تراجع “واضح جدا” في التضخم في غضون 12 شهرا نظرا لأن السياسات الاقتصادية “ستستغرق بعض الوقت” لتحدث أثرا.

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ونُقل عنه قوله “نحتاج إلى أن نكون صبورين قليلا”.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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