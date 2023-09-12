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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تايلاند تعتزم تقديم حزمة بقيمة 16 مليار دولار لتحفيز… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 09:12 صباحاً - وكالات – تعتزم حكومة رئيس وزراء تايلاند سريتا تافيسين تقديم حزمة منح بقيمة 560 مليار بات تايلندي (16 مليار دولار) خلال الشهور الستة المقبلة لحوالي 55 مليون مواطن بهدف تحفيز الطلب والاستثمار المحليين لإنعاش الاقتصاد المتعثر.
وبحسب وكالة “بلومبرج”، فإن الخطة تتضمن خفض أسعار الطاقة، وتعليق سداد الديون التي حل أجلها للفلاحين وأصحاب المشروعات الصغيرة.
وذكر رئيس وزراء تايلاند أمام البرلمان، الاثنين، أن الخطة، والتي تسمى “خطة المحفظة الرقمية”، ستمثل محفزًا لاقتصاد البلاد مجددًا، لافتًا إلى أنها تتضمن توزيع الأموال على كل قطاعات الاقتصاد.
ومن المقرر تنفيذ الخطة خلال الربع الأول من العام المقبل، وهي تعتبر من الوعود الانتخابية الرئيسية لحزب “بيو تاي” الذي يتزعمه رئيس الوزراء.
ويقول مسؤولون إن الخطة سيكون لها تأثيرات متعددة على الاقتصاد، وستحقق عائدات اقتصادية تزيد عن 4 أمثال قيمتها، مع زيادة معدل نمو الاقتصاد خلال العام المقبل إلى 5% مقابل 2.8% متوقع للعام الحالي.
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