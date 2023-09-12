انت الأن تتابع خبر ارتفاع مؤشر الأسهم الأمريكية واستقرار أسعار النفط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، الاثنين، أكثر من 250 نقطة، بعد انخفاضها الأسبوع الماضي، وارتفع مؤشر داو جونز، قبيل إغلاق الإثنين، أكثر من 100 نقطة ليصل الى 34680 نقطة، وارتفع مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 150 نقطة ليصل الى 13915 نقطة.

أما مؤشر (S&P500) فارتفع نحو 30 نقطة ليصل إلى 4487 نقطة، كما ارتفع مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، 5 نقاط ليستقر عند 1856 نقطة.

إلى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي الخام "وست تكساس" عند 87 دولارًا للبرميل الواحد.