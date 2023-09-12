انت الأن تتابع خبر استقرار سعر الذهب عالميا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين لقراءة التضخم في الولايات المتحدة، بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الباب مفتوحا أمام المزيد من تشديد السياسة النقدية.



وبحسب شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1922.30 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1946.10 دولار.



وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 23.16 دولار، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 901.02 دولار، وتقدم البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1221.83 دولار.