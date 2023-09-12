انت الأن تتابع خبر الفوسفات تحدد سعر حامض الفوسفوريك عالمياً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حددت شركة مناجم الفوسفات الأردنية، أسعار بيع حامض الفوسفوريك عالميا للربع الأخير من العام الحالي.

وجاء تحديد الأسعار للمرة الأولى وبعد مفاوضات حثيثة، مع إحدى أكبر الشركات الهندية المستهلكة لحامض الفوسفوريك، وبزيادة 135 دولارا عن السعر السابق، وفقا لبيان الشركة الثلاثاء.

وقالت شركة مناجم الفوسفات الأردنية، إنها تعاقدت لبيع 100 ألف طن من حامض الفوسفوريك للتصدير الخارجي للربع الأخير من العام الحالي 2023، بزيادة بلغت 135 دولارا لكل طن عن السعر السابق، حيث كان السعر العالمي السابق 850 دولارا لكل طن.

وأكدت أن هذه الخطوة وضعت الشركة في صدارة لعب الدور الأساسي لتحديد سعر حامض الفوسفريك، ما يعزز مكانتها في السوق العالمي وقدرتها على تحديد السعر وفق تغيرات متطلبات الإنتاج.

وأوضحت أن هذا الارتفاع في سعر مادة حامض الفوسفوريك، سينعكس على الوضع المالي للشركة، وأسعار منتجاتها من الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية.