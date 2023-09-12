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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أوبك تبقي على توقعات نمو الاقتصاد العالمي عند 2.7% في 2023 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 08:13 مساءً - وكالات _ أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك على توقعات نمو الاقتصاد العالمي عند 2.7% لعام 2023، و2.6% لعام 2024.
المنظمة تبقي على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2023
وأبقت المنظمة على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 بواقع 2.4 مليون برميل، مع الإبقاء على توقعات نمو الطلب على النفط عند 2.2 مليون ب/ي لعام 2024.
وخفضت أوبك توقعات نمو الطلب على نفط دول المنظمة 100 ألف ب/ي لعام 2023 و2024.
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