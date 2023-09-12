مال وأعمال

إيني: إيطاليا ستعتمد على شمال أفريقيا كمورد رئيسي للغاز…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إيني: إيطاليا ستعتمد على شمال أفريقيا كمورد رئيسي للغاز… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 09:12 مساءً - _ قال الرئيس التنفيذي للعمليات بقطاع الموارد الطبيعية بشركة إيني الإيطالية جويدو بروسكو، لرويترز إن الجزائر ومصر وليبيا ستصبح البلدان الرئيسية الموردة للغاز إلى إيطاليا في الأعوام القليلة المقبلة.

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وأكد أن الشركة ستستثمر بكثافة في أفريقيا في التنقيب والمشروعات الجديدة منخفضة الكربون.

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وأضاف بروسكو خلال مقابلة مع “أفريقيا قارة تحتاج الكثير من الاستثمارات في التنقيب التقليدي وقطاع الإنتاج”.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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