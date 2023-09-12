إيني: إيطاليا ستعتمد على شمال أفريقيا كمورد رئيسي للغاز…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 09:12 مساءً - _ قال الرئيس التنفيذي للعمليات بقطاع الموارد الطبيعية بشركة إيني الإيطالية جويدو بروسكو، لرويترز إن الجزائر ومصر وليبيا ستصبح البلدان الرئيسية الموردة للغاز إلى إيطاليا في الأعوام القليلة المقبلة.

وأكد أن الشركة ستستثمر بكثافة في أفريقيا في التنقيب والمشروعات الجديدة منخفضة الكربون.

وأضاف بروسكو خلال مقابلة مع “أفريقيا قارة تحتاج الكثير من الاستثمارات في التنقيب التقليدي وقطاع الإنتاج”.