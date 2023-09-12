نعرض لكم الان تفاصيل خبر أوبك تبقي على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2023… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 09:12 مساءً - – تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الثلاثاء بتوقعاتها لنمو قوي للطلب العالمي على النفط في 2023 و2024 وعزت ذلك لمؤشرات على أن الاقتصادات الكبرى تسجل أداء أفضل من المتوقع رغم الظروف الاقتصادية غير المواتية مثل ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم.

وأضافت أوبك في تقريرها الشهري أنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا في 2024 مقابل نمو بمقدار 2.44 مليون برميل يوميا في 2023. والتوقعان لم يتغيرا عن توقعات أوبك الصادرة الشهر الماضي.

وساعد رفع الصين للقيود المفروضة للحد من تفشي جائحة كوفيد-19 على زيادة الطلب على النفط في عام 2023. وأبقت أوبك على نظرة متفائلة نسبيا لعام 2024 إذ تتوقع نموا أقوى للطلب مقارنة بتوقعات جهات أخرى مثل تلك الخاصة بوكالة الطاقة الدولية.

وأضافت أوبك في التقرير “نمو الاقتصاد العالمي الحالي من المتوقع أن يدفع الطلب على النفط خاصة بالنظر إلى تعافي السياحة والسفر الجوي… مستويات ما قبل كوفيد-19 للطلب العالمي الإجمالي على النفط سيتم تخطيها في 2023”.

وانهار الطلب على النفط في عام 2020. وقالت أوبك مرارا إنه سيتعافى وذكرت في التقرير أن الطلب سيبلغ في المتوسط 102.1 مليون برميل يوميا في 2023، وهو ما يزيد عن معدل ما قبل الجائحة خلال 2019.

وبدأ تحالف أوبك+، الذي يضم أوبك وحلفاءها، الحد من الإمدادات في 2022 لدعم السوق. وتجاوز سعر خام برنت 90 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي وذلك للمرة الأولى في عام 2023 بعد أن مددت السعودية وروسيا التخفيضات الطوعية حتى نهاية العام.

أسعار برنت

وارتفعت أسعار خام برنت إلى 91.82 دولار للبرميل بعد صدور التقرير لتصل إلى مستوى مرتفع جديد لعام 2023.

وتصدر وكالة الطاقة الدولية، التي تقل توقعاتها الحالية لنمو الطلب في عام 2024 بكثير عن أوبك، أحدث توقعاتها يوم الأربعاء.

متانة الاقتصاد

أبقت أوبك توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام عند 2.7% وللعام المقبل عند 2.6% وأرجعت ذلك إلى متانة الاقتصاد في النصف الأول من العام واتجاه مطرد للنمو العالمي استمر حتى الربع الثالث.

وقالت أوبك “يمكن لدول آسيا الناشئة، خاصة الهند والبرازيل وروسيا، أن تحقق المزيد من المفاجآت في الاتجاه الصعودي.

“كما أنه إذا استمرت الولايات المتحدة في الحفاظ على زخمها الحالي، قد يصبح النمو أعلى من المتوقع”.

وأظهر التقرير أيضا ارتفاع إنتاج أوبك من النفط في أغسطس مدفوعا بزيادة إنتاج إيران رغم استمرار العقوبات الأمريكية عليها والتخفيضات الطوعية للرياض بالإضافة إلى زيادة إنتاج نيجيريا.

حجم الإنتاج

وجاء في التقرير أن إنتاج أوبك زاد 113 ألف برميل يوميا في أغسطس إلى 27.45 مليون برميل يوميا. وخلص مسح أجرته في وقت سابق إلى أن الإنتاج زاد الشهر الماضي، بسبب إيران إلى حد كبير.

وإيران معفاة من تخفيضات أوبك وأوبك+ للإنتاج بسبب العقوبات، وواجهت نيجيريا تحديات داخلية أدت إلى تقليل إنتاجها.