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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيسي: مصر لن تدخر جهدا في دعم الليبيين في مواجهة تداعيات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 10:12 مساءً - دوت الخليج – تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا من محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في ليبيا في مواجهة تداعيات الكارثة الإنسانية التي خلفها إعصار دانيال.
وشدد على أن مصر لن تدخر جهدا في دعم الأشقاء الليبيين وتقديم جميع صور الإغاثة والمساندة بجميع السبل والوسائل، فيما تقدم بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في الضحايا من الأشقاء في ليبيا.
من جانبه، أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن خالص تقدير ليبيا حكومةً وشعبا للمساندة المصرية الصادقة.
أطقم إغاثة مصرية
وثمن الجهود المصرية الحثيثة في دعم ليبيا في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للقوات المسلحة المصرية لتقديم الدعم الفوري، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، وذلك في إطار علاقات الأخوّة التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.
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