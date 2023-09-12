اقتصادية قناة السويس: تحالف هولندي يعتزم ضخ استثمارات كبرى…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 10:12 مساءً - دوت الخليج – وقع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، بروتوكول تعاون مع تحالف شركات هولندية؛ يتضمن توسيع أعمالها داخل المنطقة بضخ استثمارات “كبرى”، خاصة في إقامة محطات إنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدامه مباشرة لتزويد المركبات بمختلف أنواعها بالوقود الأخضر ونقل الإنتاج من خلال خطوط أنابيب مخصصة لنقل وتصدير الوقود الأخضر للأسواق الخارجية.

كما يستهدف البروتوكول تطوير قطاع مشتقات الهيدروجين الأخضر من الوقود الأخضر والأمونيا الخضراء، فضلاً عن دعم الحكومة الهولندية الفني للدراسات الخاصة بهذه المشاريع.

حاء ذلك خلال استقبال رئيس رئيس اقتصادية قناة السويس، صباح اليوم، وفدا هولنديا من مسئولي سفارة المملكة الهولندية في مصر وممثلي مدينة روتردام ومسئولي تحالف الشركات الذي يعمل في مجال الطاقة والهيدروجين الأخضر.

وذكر بيان للمنطقة الاقتصادية أن هذا التعاون أحد نتائج مشاركتها في ملتقى الهيدروجين العالمي بمدينة روتردام الهولندية في مايو الماضي، بالتنسيق مع مؤسسة المشاريع الهولندية ووزارة الاقتصاد الهولندية.

ونوه البيان بأن رئيس المنطقة الاقتصادية كان قد التقى ممثلي هذا التحالف وعقد لقاءات عدة مع ممثلي الشركات العاملة في مجال الطاقة وإنتاج الوقود الأخضر، كما أجرى جولة ميدانية في ميناء روتردام بدعوة من الحكومة الهولندية؛ لبحث آفاق التعاون بين الميناء وموانئ المنطقة الاقتصادية، لتحقيق الاستفادة القصوى من العلاقات المشتركة للجانبين بما يحقق أهداف التحول العالمي نحو الطاقة الخضراء.

الهيدروجين الأخضر

وخلال لقاء اليوم، استعرض رئيس الهيئة الإمكانيات “المتفردة” التي توفرها مصر من خلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة رئيسية لإنتاج الوقود الأخضر في الشرق الأوسط وتصديره لقارة أوروبا، ومقومات موانئ ومناطق المنطقة الاقتصادية في تداول الوقود الأخضر من خلال الممر الأخضر، أحد مسارات توصيل الوقود الأخضر، بعد انتهاء مراحل تصنيعه من داخل المنشأة الصناعية وعمليات تخزينه ثم نقله وتصديره لميناء روتردام بهولندا تمهيداً لوصوله إلى كافة الأسواق الأوروبية.

كما استعرض رئيس المنطقة الاقتصادية محاور تبادل الخبرات المشتركة في تنمية وتطوير الموانئ التابعة للمنطقة عن طريق التعاون الفني في مجالات الرقمنة وآليات زيادة معدلات التداول بالموانئ وذلك بالتعاون مع ميناء روتردام.