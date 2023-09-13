الخارجية: ضحايا ومفقودين مصريين جراء الإعصار دانيال في ليبيا

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 09:12 صباحاً - دوت الخليج – تتابع وزارة الخارجية “على مدار الساعة” الآثار المترتبة على الإعصار دانيال الذي ضرب العديد من المناطق والمدن الليبية، وأسفر عن عدد من الضحايا والمفقودين من المواطنين المصريين.

وأشارت الوزارة، في بيان مساء اليوم، إلى فتح خط ساخن للتواصل بين الخارجية المصرية والقنصلية المصرية في بني غازي والتي تنسق مع الجانب الليبي للوقوف على آخر تطورات أوضاع المواطنين المصريين في المناطق المنكوبة وجهود البحث والإنقاذ.

وأضافت يجري الحصول على البيانات الخاصة بالضحايا وسبل حصر أعدادهم، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية كافة، في ضوء انقطاع الاتصالات في عدد كبير من المناطق وتدمير الطرق الرئيسية المؤدية إليها.

وفيما أعربت وزارة الخارجية عن أسفها لهذا المصاب الأليم، تقدمت بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، وأكدت استمرار الجهود لمتابعة عمليات البحث والإنقاذ.