انت الأن تتابع خبر ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع معدل البطالة في بريطانيا ليبلغ 4,3% في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يوليو، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية، من جهة أخرى، سجل متوسط الأجور من دون احتساب المكافآت زيادة بنسبة 7,8% على أساس سنوي في الفترة من مايو إلى يوليو، في أسرع وتيرة ارتفاع منذ بدء تسجيل هذه البيانات في عام 2001.

وفي هذا الصدد، قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت، "لا يزال نمو الأجور مرتفعًا، وهو ما يعكس جزئيًا صرف مرتبات العاملين في القطاع العام دفعة واحدة"، وأضاف، "لكن لكي تنمو الأجور الحقيقية بشكل مستدام، يجب علينا الالتزام بخطتنا خفض التضخم إلى النصف".

وما زال معدل التضخم في المملكة المتحدة البالغ 6,8%، الأعلى بين دول مجموعة السبع.

