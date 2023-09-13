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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: الخميس 28 سبتمبر إجازة رسمية بمناسبة المولد… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 11:08 صباحاً - دوت الخليج – أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارا باعتبارا يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم 12 ربيع الأول عام 1445 هجرية؛ طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية.
ويشمل القرار العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص.
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