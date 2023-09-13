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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر ترسل 3 طائرات محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 01:08 مساءً - دوت الخليج – أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة ليبيا محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية تشمل كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان.
كما أشار بيان للمتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد غريب عبد الحافظ أيضًا إلى إرسال أعداد كبيرة من الخيام وأطقم للبحث والإنقاذ وعربة إغاثة ومجموعات عمل من جمعية الهلال الأحمر، للمساهمة في أعمال البحث والإنقاذ وتخفيف آثار الإعصار المدمر الذي ضرب السواحل الليبية خلال الأيام الماضية.
وأوضح البيان أن هذه المساعدات تؤكد عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين، فيما أشار إلى أنها تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة ليبيا، وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبي الشقيق في تخفيف آثار الإعصار المدمر، والذى أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين.
دعم وحداد
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية، جوا وبحرا، للأشقاء في ليبيا والمغرب.
كما أعلن الحداد 3 أيام في مصر تضامنا مع الأشقاء في المغرب وليبيا.
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