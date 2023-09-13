انخفاض الذهب مع ارتفاع الدولار وترقب بيانات التضخم الأمريكي

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 01:08 مساءً - – انخفضت أسعار الذهب لأدنى مستوى لها في أكثر من أسبوعين يوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار وترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة يوم الأربعاء.

وبحلول الساعة 1750 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1912.39 دولار للأوقية (الأونصة) مسجلا أدنى مستوى له منذ 25 أغسطس، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% لتسجل عند التسوية 1935.10 دولار للأوقية.

وقال بوب هابركورن كبير خبراء السوق الاستراتيجيين لدى آر.جيه.أو فيوتشرز “الناس يخرجون من السوق وينتظرون البيانات، وربما يشترون الذهب بسعر أقل لأنه لا يزال هناك (بعض) عمليات الشراء الآمنة في الذهب”.

ومما يجعل الذهب أغلى بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، ارتفاع مؤشر الدولار 0.2% قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية المقررة يوم الأربعاء، والتي قد تؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

ووفقا لاستطلاع أجرته ، ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة 0.6% في أغسطس مقابل 0.2% في الشهر السابق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 23.07 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 1.4% إلى 910.82 دولار، وتقدم البلاديوم 1.5% إلى 1236.17 دولار.