إعادة فتح جميع موانئ النفط في شرق ليبيا بعد إغلاقها بسبب…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 02:05 مساءً - العربية نت _ كشف مسؤول حكومي اليوم الأربعاء، عن إعادة فتح جميع موانئ النفط بشرق ليبيا بعد إغلاقها في 9 سبتمبر بسبب العاصفة.

كانت ليبيا العضو في أوبك قد أعلنت عن إغلاق أربع من محطات تصدير النفط الشرقية بسبب عاصفة مميتة ساهمت أيضا في رفع أسعار النفط .

وتحصي مدينة درنة المدمّرة في شرق ليبيا قتلاها الأربعاء فيما يتوقع بأن ترتفع أكثر حصيلة ضحايا السيول الناجمة عن العاصفة “دانيال”.

انفجر سدّان هناك بعد ظهر الأحد بعدما ضربت العاصفة، لتتدفق المياه في المدينة جارفة معها الأبنية وأي أشخاص بداخلها.

لكن في وقت متأخر الثلاثاء، بلغت الحصيلة الأولية الصادرة عن السلطات في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا التي تعاني من أزمات سياسية 2300 قتيل على الأقل.

وأفادت أجهزة الطوارئ بأن أكثر من 5000 شخص فُقدوا وأصيب حوالى 7000 بجروح.