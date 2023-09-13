نيو سينا تقتنص حقوق إنتاج سينا كولا باستثمارات تصل إلى مليار…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 02:05 مساءً - إسلام سالم – أعلنت شركة نيو سينا للاستثمارات الغذائية والمشروبات عن ضخ استثمارات جديدة تصل إلى مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024 في سوق الأغذية والمشروبات وذلك بعد حصولها على حق استغلال حصري لمنتجات ومصانع سينا كولا.

وقال أحمد عبد المغني حمودة، عضو مجلس الإدارة التنفيذي بشركة نيو سينا، إنها ستضخ هذه الاستثمارات لإعادة تشغيل المصانع وتطوير خطوط الإنتاج في المنطقة الصناعية بجمصة ومدينة السادات، بجانب استحداث منتجات وأغذية ومشروبات جديدة تمهيدا لاختراق السوق العربية بمنتج مصري 100%.

وأضاف أن الشركة وقعت اتفاقاً مع الإدارة القديمة لشركة سينا كولا يتم بمقتضاها استحواذ شركة نيو سينا على جميع مصانع سينا كولا طبقا لقواعد البيع واستغلال العلامة التجارية وجميع الحقوق التجارية والصناعية الخاصة بها حصريا خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى إتمام الصفقة في نوفمبر الماضي بعد مفاوضات استمرت 9 أشهر وفحص نافي للجهالة ومباحثات لسيناريوهات الاستحواذ وهو ما يتيح للإدارة الجديدة قدرات إدارية وتسويقية وإنتاجية أفضل من أجل تعزيز المنتجات الوطنية ودخول الأسواق العربية.

وأكد عضو مجلس الإدارة التنفيذي بشركة نيو سينا، أن الشركة تستهدف تقديم منتجات من المشروبات الغازية والعصائر ومنتجات الألبان خلال الفترة المقبلة.

وتأسست سينا كولا للمشروبات أوائل عام 2008 وتمتلك مصنع في المنطقة الصناعية ببرق العز بمحافظة الدقهلية، ومصنع أخر بالمنطقة الصناعية بجمصة.