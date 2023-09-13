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نعرض لكم الان تفاصيل خبر المدير التنفيذي: استثمارات جوتن بمصنع العاشر تصل إلى 100… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 06:12 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال عبد الله توكل، المدير التنفيذي لشركة جوتن في مصر. إن حجم الاستثمارات بمصنع العاشر من رمضان بلغ 100 مليون دولار.
وأضاف توكل في تصريحات صحفية على هامش افتتاح مصنع العاشر من رمضان، أن إنتاج المصنع يصل إلى 72 مليون لتر سنويًا.
وأشار المدير التنفيذي لشركة جوتن في مصر، إلى أن حصة الشريك المصري سجلت 30%.
وأكد المهندس عبد الله توكل، أن نسبة النمو المستهدفة خلال العام المقبل لا تتجاوز 10%.
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