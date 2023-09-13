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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاقتصاد البريطاني ينكمش بأعلى وتيرة خلال يوليو من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 06:12 مساءً - وكالات _ أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن الاقتصاد البريطاني انكمش 0.5% في يوليو، ما يمثل أكبر انخفاض خلال العام الحالي، علما أن المحللين كانوا قد توقعوا انكماشا بنسبة 0.2% في يوليو.
وأظهرت البيانات أن معظم القطاعات الرئيسية في بريطانيا انكمشت بما فيها الخدمات والتصنيع والبناء.
وتضيف هذه الأرقام دليلا على أن الاقتصاد البريطاني يفقد زخمه في مواجهة الزيادة الحادة في تكاليف الاقتراض.
وهو ما قد يدفع بنك إنجلترا إلى إعادة النظر بشأن قيامه برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه المقبل لكبح التضخم.
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