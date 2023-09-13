وزيرة الهجرة: وصول جثامين 87 مصريا توفوا في ليبيا.. وإجلاء…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 07:09 مساءً - دوت الخليج – أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وصول 87 جثمانا لمصريين توفوا جراء العاصفة دانيال في ليبيا، مشيرة إلى التعرف على أسمائهم وإعادتهم للمحافظات التي ينتمون إليها لدفنهم إلى مثواهم الأخير بأرض الوطن.

وقالت جندي إن الوزارة تنسق مع جميع السلطات المعنية للتعرف على حجم تأثير هذه الكارثة الإنسانية على أبنائنا من المصريين المتواجدين في ليبيا، وفي هذا الإطار تعمل وزارة الهجرة على تحري الدقة والتأكد من أسماء وأعداد من أضيروا من أبنائنا جراء الإعصار.

وأشارت إلى ان القوات المسلحة المصرية نقلت جثامين المصريين المتوفين هناك، كما أخلت عددا من المصابين من قلب المناطق المتضررة، وجارٍ علاجهم في المستشفى الميداني المصرية بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة.

وأضاف أن مصر لا تترك أبناءها، وأن القوات المسلحة بالتعاون مع السلطات الليبية استطاعت أن تجري طلعات جوية لتقديم مساعدات للمتضررين.

وأهابت الوزيرة بأهالي المفقودين التواصل معها للإبلاغ عن بيانات المفقودين على موقع الوزارة وأرقام غرفة العمليات عبر الواتس آب: +20 122 282 6111 – +20 111 138 4838 حتى يتسنى التنسيق مع الجهات المعنية للمساعدة في إجراءات البحث عن المفقودين لتحديد الأعداد الحقيقية للضحايا وتفاصيل إجلاء الجثامين.

وأكدت أن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج تتابع تطورات الأزمة على مدار الساعة.