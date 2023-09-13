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نعرض لكم الان تفاصيل خبر المدير التنفيذي: نسبة المكون المحلي في منتجات جوتن تصل إلى… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 07:09 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال عبد الله توكل، المدير التنفيذي لشركة جوتن في مصر، إن نسبة المكون المحلي في منتجات الشركة تصل إلى 40%.
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وأضاف توكل في تصريحات صحفية على هامش افتتاح مصنع العاشر من رمضان، أن المصنع يعمل على تقليل البصمة الكربونية بنسبة 50%.
وأشار المدير التنفيذي لشركة جوتن في مصر، إلى أن المصنع يستخدم الطاقة المتجددة بنسبة 70%.
وأكد المهندس عبد الله توكل، أن المصنع يستهدف التصدير إلى ليبيا وكينا بنسبة تتعدي 5%.
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