مال وأعمال

المدير التنفيذي: نسبة المكون المحلي في منتجات جوتن تصل إلى…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر المدير التنفيذي: نسبة المكون المحلي في منتجات جوتن تصل إلى… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 07:09 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال عبد الله توكل، المدير التنفيذي لشركة جوتن في مصر، إن نسبة المكون المحلي في منتجات الشركة تصل إلى 40%.

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وأضاف توكل في تصريحات صحفية على هامش افتتاح مصنع العاشر من رمضان، أن المصنع يعمل على تقليل البصمة الكربونية بنسبة 50%.

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وأشار المدير التنفيذي لشركة جوتن في مصر، إلى أن المصنع يستخدم الطاقة المتجددة بنسبة 70%.

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وأكد المهندس عبد الله توكل، أن المصنع يستهدف التصدير إلى ليبيا وكينا بنسبة تتعدي 5%.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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