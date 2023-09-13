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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم السنوي في أمريكا يرتفع 3.7%.. للشهر الثاني على… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 07:09 مساءً - وكالات _ ارتفع التضخم السنوي في أمريكا للشهر الثاني على التوالي إلى 3.7% في أغسطس من 3.2% في يوليو، وهو أعلى من توقعات السوق البالغة 3.6%.
وجاء هذا الارتفاع بسبب تأثير صعود أسعار النفط .
ومقارنة بالشهر السابق، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6%، وهي أكبر زيادة منذ يونيو 2022، وبما يتماشى مع التوقعات، مع ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 10.6%.
من جهة أخرى، سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في أمريكا (باستثناء الغذاء والطاقة) على أساس سنوي 4.3% في أغسطس، وهو ما يتوافق مع التوقعات، بعد أن سجل في يوليو 4.7%، وعلى أساس شهري سجل 0.3% في أغسطس، فيما كانت تشير التوقعات إلى تسجيل 0.2%، وذلك بعد أن سجل زيادة بـ 0.2% في يوليو.
ويتوقع مسؤولو الفيدرالي الأمريكي الحصول على مزيد من التخفيف بشأن تكاليف المأوى، الأمر الذي سيساعد على خفض معدل التضخم. ومع ذلك، وبسبب وجود خلل في الطريقة التي يتم بها حساب هذه التكاليف في مؤشر أسعار المستهلكين، فإن التحول الكبير في الأسعار قد يستغرق عدة أشهر أو أكثر حتى يظهر.
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