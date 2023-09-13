عاجل.. العربية: مصر تعتزم التعاقد مع استشاري عالمي لتحديث…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 10:09 مساءً - العربية دوت نت – كشفت مصادر لـ”العربية” أن وزارة الكهرباء المصرية بصدد التعاقد مع استشاري عالمي لتحديث الدراسات الخاصة بتحرير سوق الكهرباء في البلاد.

وأكدت المصادر أن خطة تحرير سوق الكهرباء كان من المفترض بدء تطبيقها في عام 2025، لكن التأخير في تنفيذ خطة إلغاء الدعم على الكهرباء يدفع إلى مراجعة الخطة مرة أخرى.

وأوضحت أن خطوة تحرير سوق الكهرباء ستتم مع اقتراب قيمة التعرفة المقررة لبيع الطاقة مع التكلفة الحقيقية لإنتاجها، حيث إنه كلما اقتربت قيمة بيع الكيلووات من تكلفة الإنتاج يكون الانتقال للسوق التنافسي أسهل.

اللقاء الرابع عشر من صالون دوت الخليج.. الاستثمار الخاص ينتظر التحرير الكامل لقطاع الكهرباء.. الجزء الأول

اللقاء الرابع عشر من صالون دوت الخليج.. القطاع الخاص يطرح صعوبات وحلول تنشيط الاستثمار في الطاقة الجديدة.. الجزء الثاني