رئيس الوزراء يتابع موقف مبادرة حياة كريمة واستعدادات بدء…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 11:06 مساءً - دوت الخليج – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا اليوم، لمتابعة موقف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” واستعدادات بدء المرحلة الثانية، وذلك بحضور المهندس أحمد عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة مكتب دار الهندسة، المكتب الاستشارى المسئول عن متابعة المشروع، وعدد من مسئولي المكتب.

وأشار رئيس الوزراء، في بداية الاجتماع، إلى الأهمية التي توليها الحكومة بمختلف أجهزتها للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مؤكدًا في هذا الصدد ما تستهدفه هذه المبادرة من إحداث نقلة نوعية لملايين الأسر والأفراد من سكان القرى والمناطق الريفية المستهدفة.

واطلع رئيس مجلس الوزراء المصري على الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، والتي تشمل 1477 قرية في 20 محافظة بأنحاء الجمهورية، والإجراءات المتبعة من قبل المكتب الاستشاري للمضي قدما في سير العمل، بما يضمن تنفيذ تلك المشروعات، وموقف استلام المشروعات وأعمال المرافق التي انتهى منها بالفعل، وأيضًا أعداد القرى المتوقع الانتهاء من المشروعات فيها.

واستعرض الاجتماع أيضًا الاستعدادات الخاصة ببدء المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي من المقرر أن تستكمل جهود التنمية لعدد آخر من القرى والمراكز المستهدفة، لتحسين جودة الحياة لأهالينا سكان تلك القرى، وما ستتضمنه تلك المشروعات من تنمية شاملة للتجمعات الريفية، من خلال إتاحة العديد من الخدمات الأساسية في القطاعات المختلفة.