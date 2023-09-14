هل تبحث عن وظيفة جيدة؟ 8 نصائح للإماراتيين الباحثين عن عمل

يتغير سوق العمل باستمرار، لذلك من الضروري أن تكون مستعداً لتطوير نفسك ومهاراتك لتواكب العالم من حولك. لحسن الحظ، تعمل دولة الإمارات على زيادة عدد الوظائف للإماراتيين في القطاع الخاص ومؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع. وتماشياً مع هذا، يتعين على الشركات في الدولة استيفاء الحد الأدنى من النسبة المئوية للموظفين الإماراتيين (على سبيل المثال، 3% للشركات التي تضم 50 موظفاً على الأقل ومواطن إماراتي واحد على الأقل للشركات التي تضم 20 إلى 49 موظفاً).

تحقق عملية التوطين في الإمارات تمكيناً وظيفيّاً كبيراً للإماراتيين، فاستعد للاستفادة من هذه المبادرة الحكومية وابدأ حياتك المهنية في القطاع الخاص - الآن هو أفضل وقت لاتخاذ الإجراءات اللازمة. سواء كنت خريجاً جديداً أو تتطلع إلى تغيير مهنتك، ستساعدك النصائح التالية على التميز والتغلب على المنافسة.

افهم متطلبات مجال العمل أولاً

قبل أن تبدأ في البحث عن وظيفة أو عمل ما، خصص بعض الوقت لفهم المجال الذي ترغب في التقديم عليه. مثلاً، إذا كنت محاسب محترف، يجب عليك أن تقرر ما إذا كنت ستدخل في مجال الخدمات المالية أو المصرفية أو المحاسبة. بعد اتخاذ قرار بشأن مجال عملك، يجب عليك البحث عن المهارات والمؤهلات والخبرات التي يحتاجها هذا التخصص واكتساب المعرفة حول هذا المجال. بمعنى آخر، إذا كنت ترغب في العمل في قسم المحاسبة في إحدى شركات النقل والخدمات اللوجستية، فسيكون من المفيد أن تذهب إلى مقابلة العمل ليس فقط بخبرتك كمحاسب ولكن أيضاً ببعض المعرفة والمهارات اللوجستية.

ما هي الخطوات التي عليك اتخاذها؟

حدد مجالك المفضل من خلال البحث على الإنترنت.

تحدث إلى خبراء هذا المجال.

قم بمواءمة مهاراتك وخبراتك مع احتياجات المجال المستهدف.

قم بصياغة سيرتك الذاتية بشكل متقن

تمثل سيرتك الذاتية الانطباع الأول عنك لدى صاحب العمل المحتمل، لذا عليك جعلها مقنعة ومتقنة. من المهم أن تكون استراتيجيّاً عند كتابة سيرتك الذاتية، تأكد مثلاً من أنها تسلط الضوء على جميع خبراتك ومهاراتك وشهاداتك ذات الصلة. ضع المعلومات الأكثر صلة بالوظيفة أولاً ليسهل العثور عليها، حتى لو كنت متفوّقاً كمدرس رياضيات (في حالة تقديمك على وظيفة محاسب). أما المعلومات التي ليس لها صلة بالوظيفة، فيمكنك نقلها إلى نهاية سيرتك الذاتية، واحرص على أن لا تكون السيرة الذاتية طويلة بشكل قد يمل القارئ منه.

بالإضافة إلى ذلك، لا تستخدم السيرة الذاتية العامة أو المنقولة من على الإنترنت، بل انظر إلى الوصف الوظيفي، وخاصة متطلبات الوظيفة، وقم بتصميم سيرتك الذاتية وفقاً لذلك. بشكل أساسي، يجب أن تقول سيرتك الذاتية لمدير التوظيف: "انظر! لدي ما تبحث عنه".

ما هي الخطوات التي عليك اتخاذها؟

قم بتخصيص سيرتك الذاتية لكل طلب وظيفة.

استخدم أفعال الحركة وحدد الإنجازات حيثما أمكن ذلك.

اجعل سيرتك الذاتية موجزة ومنظمة وخالية من الأخطاء الإملائية.

استعد للمقابلة الشخصية

تهانينا! لقد اجتزت الفحص الأولي وحصلت على فرصة لإجراء مقابلة شخصية. قد تصيبك هذه الخطوة بالتوتر والقلق ولكن التحضير هو مفتاح الثقة. راجع سيرتك الذاتية عدة مرات. في كل تجربة عمل سابقة، فكر في انجاز حققته، قد يُطلب منك أيضاً أن تتذكر وقتاً مررت فيه بتحدي وما فعلته للتغلب على هذا التحدي. عند اختيار الحكايات التي تريد سردها أثناء المقابلة، ضع الوصف الوظيفي والمتطلبات وقيم الشركة في الاعتبار، من الأفضل أن تجد قصصاً توضح مدى ملاءمتك للوظيفة أو المؤسسة.

يمكنك أيضاً التدرب على إجابة أسئلة المقابلة التي يمكن أن تجدها على الكثير من مواقع الإنترنت.

ما هي الخطوات التي عليك اتخاذها؟

ابحث عن معلومات خاصة بالشركة، مثل قيمها وثقافتها.

قم بإعداد إجابات لأسئلة المقابلة الشائعة.

تدرب مع أحد أصدقائك على المقابلة.

قم ببناء شبكة معارف من خلال معارض التوظيف

إن الشبكة المهنية لا تقدر بثمن لأنها تفتح الأبواب لفرص قد لا تجدها في أي مكان آخر. تواصل مع خريجي جامعتك حيث يمكنهم إخبارك عن الوظائف الشاغرة في شركتهم. يجب عليك أيضاً حضور معارض التوظيف في الإمارات لتجد مجموعة متنوعة من فرص العمل التي تليق بخبراتك ومهاراتك العملية.

تقدم معارض التوظيف فرصاً لا تقدر بثمن للتواصل مع أصحاب العمل المحتملين، كما إنها توفر منصة جاهزة للتعرف على الشركات في مجالك وكذلك التعرف على فرص العمل وإجراء المقابلات الفورية. قد توفر معارض التوظيف أيضاً ندوات وورش عمل مهنية ستزودك بإستراتيجيات لتحسين مهارات كتابة سيرتك الذاتية والمقابلات الشخصية.

ما هي الخطوات التي عليك اتخاذها؟

الحرص على حضور معارض التوظيف والندوات وورش العمل.

حضور الفعاليات الخاصة بمجال العمل المهتم به.

التواصل مع الخبراء على موقع لينكد إن.

القيام بارتداء الملابس المناسبة.

القيام بإعداد نسخ متعددة من سيرتك الذاتية على حسب المجال أو الوظيفة التي تريد التقديم عليها.

طرح أسئلة مهمّة وثاقبة على ممثلي الشركات في معارض التوظيف.

التواصل مع الأشخاص الذين التقيتهم والحفاظ على العلاقات التي قمت ببنائها.

قم بتحسين مهاراتك

التعلم المستمر يمكن أن يزيد من فرصك في أن يتم قبولك عند تقديمك على وظيفة ما. فكر في الالتحاق بالدورات التدريبية والحصول على شهادات ذات صلة بمجال عملك. إذا كنت محاسباً ، فيمكنك الحصول على مؤهل جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) لإثبات معرفتك ومهاراتك في مجال المحاسبة. إما إذا كنت مهتم بمجال التسويق، فيمكنك الالتحاق بدورة في تسويق التطبيقات أو التسويق الرقمي المتاحة في مراكز التدريب أو "أونلاين".

ما هي الخطوات التي عليك اتخاذها؟

حدد الجوانب التي عليك تحسينها في مهاراتك.

ابحث عن الدورات التدريبية وورش العمل عبر "الإنترنت".

احصل على المؤهلات المهنية.

بناء حضور قوي على الإنترنت

يمكن أن يكون حضورك على "الإنترنت" بنفس أهمية سيرتك الذاتية في العصر الرقمي الحالي. غالباً ما يبحث أصحاب العمل عن المتقدمين عبر "الإنترنت" قبل اتخاذ القرار. يمكنك الاستفادة من هذا عن طريق استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بك لنشر محتوى يسلط الضوء على خبرتك.

ما هي الخطوات التي عليك اتخاذها؟

قم بتحديث حسابك الشخصي على لينكد إن.

انتبه لما تشاركه على وسائل التواصل الاجتماعي.

فكر في إنشاء موقع "ويب" شخصي لعرض خبرتك.

انخرط في العمل التطوعي أو التدريب

ماذا تفعل إذا كنت خريجاً جديداً؟ يمكنك اكتساب خبرة في سوق العمل عن طريق التطوع أو التدريب. يوجد العديد من الشركات التي توفر برامج التدريب الداخلي لحديثي التخرج أو هؤلاء الذين ليس لديهم خبرة واسعة في مجال ما. قد تكون هذه التدريبات مدفوعة أو غير مدفوعة الأجر وقد يتم توظيفك بشكل كامل بعد مدة التدريب إذا أظهرت تفوق وإخلاص خلال فترة التدريب.

ما هي الخطوات التي عليك اتخاذها؟

ابحث عن منشورات الوظائف التي تتوافق مع أهدافك المهنية.

ركز على المهارات التي ستكتسبها، فحتى التجارب غير مدفوعة الأجر يمكن أن تكون ذات قيمة.

ابق على اطلاع بأحدث الاتجاهات في مجالك

إن البقاء على اطلاع بأحدث أخبار مجال عملك يُظهر لأصحاب العمل أنك جاد في بحثك عن وظيفة ويترك انطباعاً جيداً لهم عن خلفيتك المهنية.

ما هي الخطوات التي عليك اتخاذها؟

تابع مدونات أو مجلات خاصة بمجال العمل.

انضم إلى مجموعات مهنية ذات صلة بمجال العمل.



