رئيس شعبة الأسمنت: مطالب بمزيد من الدعم للصادرات

دبي - احمد فتحي في الأحد 4 أغسطس 2024 07:23 مساءً - فاطمة أبو زيد _ قال أحمد شيرين، رئيس شعبة الأسمنت وعضو مجلس إدارة شعبة مواد البناء، إن زيادة أسعار المحروقات ستؤثر على جميع مصانع الأسمنت التي تعمل بالفحم والسولار والمازوت.

وأوضح شيرين في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن المحروقات تؤثر على القطاع الصناعي وفقًا لآليات العرض والطلب، نظرًا لأن الركود في بعض القطاعات مثل الأسمنت، يعد عنصر مقاومة لعدم التأثر بزيادة الأسعار.

ولفت شيرين، إلى أن هناك شركات توجهت لاستخدام الطاقة البديلة من المخلفات، وإنتاج الوقود المشتق من النفايات عبر تحويلها إلى طاقة، وهو المعروف بنظام الـRDF، سعيًا من بعض مصانع الأسمنت لاستخدام مصادر جديدة تحقق الاستدامة والطاقة النظيفة، بأسعار أقل تكلفة.

كما أشار رئيس شعبة الأسمنت، وعضو مجلس إدارة شعبة مواد البناء، إلى أن المحروقات ستؤثر مباشرةً على أسعار النقل والشحن، وبالتبعية على معظم الأسعار في مصر، لافتًا إلى أن الصناعات التي تشكل المحروقات أحد مدخلات إنتاجها ستتأثر بشكل كبير.

وأضاف أن الأسمنت سلعة إستراتيجية، وهي على رأس اهتمامات الدولة بمشاريعها العملاقة، مطالبًا الحكومة بأن تنظر لتلك المصانع بعين الدعم والمساندة، سواء من خلال تخفيض بعض الأعباء، فضلًا عن دعمها لصادرات القطاع الصناعي الموفّر للدولار.

رفع الوقود سيؤثر على التكلفة وبالتالي على أسعار البيع وبالتبعية سيؤثر على حجم صادرات القطاع وسط المنافسة العالمية

فيما أكد رئيس شعبة الأسمنت أن الوقود سيؤثر على التكلفة وبالتالي على أسعار البيع، وبالتبعية سيؤثر على حجم صادرات القطاع وسط المنافسة العالمية.

كما طالب شيرين، الدولة بالدعم الفني لمصانع الأسمنت خاصةً، عبر اعتماد مواصفات لأنواع جديدة من الأسمنت تنافس في الأسواق العالمية.