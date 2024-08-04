تحالف صبور – إنفايرو يقتنص عقد تصميم محطتي معالجة صرف…

دبي - احمد فتحي في الأحد 4 أغسطس 2024 10:11 مساءً - حمدي أحمد – وقعت شركة المهندس الاستشاري حسين صبور عقدا مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية لتقديم الخدمات الاستشارية تشمل التصميم والإشراف على إنشاء محطتي معالجة مياه الصرف الصحي بطنطا وميت بدر حلاوة من خلال تحالف مع مكتب انفايرو كونسلت.

وينفذ هذا المشروع التابع للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، بحسب بيان للشركة.

وقع العقد المهندس حمدي شـطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية والعضو المنتدب، والمهندس عمر صبور الرئيس التنفيذي لشركة المهندس الاستشاري حسين صبور والدكتور المهندس هشام عبد الحليم رئيس مكتب الاستشاري انفايرو كونسلت.

وقال المهندس حمدي شـطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، إن المشروع يشمل التصاميم التفصيلية والإشراف على أعمال التنفيذ لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بطنطا بطاقة 100 ألف متر مكعب يوميا إلى جانب أعمال إعادة تأهيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي بميت بدر حلاوة بطاقة 5 آلاف متر مكعب يوميا.

وقال المهندس عمر صبور الرئيس التنفيذي لشركة المهندس الاستشاري حسين صبور، إن التعاقد على التصميمات والإشراف على التنفيذ لمشروع محطة معالجة مياه طنطا وميت بدر حلاوة والتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي يعتبر خطوة أساسية في التوسع لتنفيذ مشروعات أكبر في هذا المجال.

وقال المهندس هشام عبد الحليم رئيس مكتب الاستشاري انفايرو كونسلت، إن محطة معالجة مياه طنطا من المشروعات الضخمة والمهمة لمحافظة الغربية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والتي يشرف على تنفيذها أكبر تحالف هندسي من بين المشروعات الثلاثة في محافظات الجمهورية حيث له تأثير ايجابي على البيئة والمناطق المحيطة.