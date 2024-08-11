ملف.. مصر تخطو نحو بناء مركز إقليمي لصناعة الأجهزة المنزلية

دبي - احمد فتحي في الأحد 11 أغسطس 2024 05:12 مساءً - شاهندة إبراهيم وفاطمة أبوزيد _ أكد عدد من رؤساء شركات الأجهزة المنزلية أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية متفردة في صناعة الأجهزة المنزلية، مكنتها من جذب أكبر اللاعبين الدوليين، ومنها ميديا وهاير اللتان تعدان من أكبر الشركات الصينية، وبوش الألمانية، وبيكو التركية، وأريستون الإيطالية للسخانات، وسامسونج وإل جي الكوريتان، وإلكترولوكس السويدية.

وتتميز مصر بتوافر الأيدي العاملة الماهرة منخفضة التكلفة، فضلًا عن أن أسعار الطاقة في مصر من أرخص الأسعار الموجودة على مستوى العالم، سواء الغاز أو الكهرباء أو المياه، بجانب توافر الطاقة الشمسية مع توجه العديد من المصانع حاليًا لتركيب محطات طاقة شمسية فوق أسطح المصانع، لتخفيض تكلفة فاتورة الكهرباء.

كما تتمتع مصر بتوقيعها عددًا واسعًا من الاتفاقيات الدولية للإعفاء من الجمارك، ومنها اتفاقية الميركوسور والاتفاقيات مع مجموعات الدول الإفريقية، وهو ما يمنحها ميزة إضافية.

ونبهّوا إلى أن المنافسة ستكون طاحنة، نظرًا لوجود أغلب اللاعبين الدوليين وأكبرهم، مشيرين إلى أن السياسات التسعيرية والتسويق والتطوير هي أسلحة المنافسة.

ويرون عدم الحاجة إلى تقديم الحكومة حوافز مالية أخرى، وإنما يتعين توفير صناعات المكونات والخامات لتشجيع الاستثمار الأجنبي، من خلال توريد خامات ومستلزمات الإنتاج محليًّا.

وشددوا على ضرورة إطلاق برنامج لتعميق التصنيع المحلي الإستراتيجي، من خلال توطين صناعة مكونات الإنتاج محليًّا لتوفير الصناعات التكميلية للشركات العالمية التي تستثمر في مصر، معتبرين أنه «أفضل حافز».

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