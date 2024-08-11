ملف.. منتجون ومحللون: البورصة السلعية تنتظر نقلة نوعية في…

دبي - احمد فتحي في الأحد 11 أغسطس 2024 07:12 مساءً - محمد أحمد _ أتفق منتجون ومحللون على ضرورة تكوين احتياطي إستراتيجي من السلع الأساسية وتوسيع قاعدة المتعاملين لزيادة قوى العرض والطلب بما يضمن نجاح التداول في البورصة السلعية – مصر، وتفعيل دورها في تحقيق التوازن بأسعار السلع.

في الوقت نفسه، رأوا أن نقص المعلومات عن بيانات السلع وأحجام إنتاجها وتداولها، أبطأ نشر الوعي بأهمية وتأثير البورصة السلعية.

وطالبوا بضرورة تأمين توريد حد أدنى من الإنتاج المحلي يساعد في تنشيط التداول، وزيادة عدد ونوعية السلع المطروحة للبيع والشراء. كما أوصوا بضرورة بناء شراكات مع أسواق سلع إقليمية ودولية بما يساعد على نقل المزيد من الخبرات وبناء أوجه تعاون مختلفة.

وشهدت البورصة السلعية خلال الفترة من نوفمبر 2020 وحتى يناير 2024 تداول 1.5 مليون طن لنحو 9 سلع في 210 جلسة، وتنفيذ ما يقرب من 19 ألف عملية بإجمالي 19 مليار جنيه، بحسب الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية السابق.

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